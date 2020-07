Pracownicy Polskiego Radia muszą milczeć. Prezes wydała zakaz

Niedawno dyrektor Trójki zapewniał słuchaczy, że starał się doprowadzić do przeprosin władz Polskiego Radia dla Marka Niedźwieckiego. Choć współpraca Strzyczkowskiego z zarządem nie należy do najprostszych, zapewniał, że nie składa broni. Opublikował nawet oświadczenie na Facebooku, w którym relacjonował stan rozmów z szefostwem PR. Wszystko jednak wskazuje na to, że takie działania Strzyczkowskiego to jego ostatnie swobodne podrygi.