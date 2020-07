Kuba Strzyczkowski nie rozważa rezygnacji. Zapewnia o "znakomitej atmosferze"

Sytuacja z przeprosinami dla twórcy Listy Przebojów i jego współpracowników (Bartosza Gila i Heleny Wachowicz) wygląda na patową. Jak ujawnił niedawno Strzyczkowski w facebookowym wpisie do zaniepokojonych słuchaczy, władze Polskiego Radia nie poczuwają się do przeprosin byłego pracownika i zamierzają wyjaśnić sprawę przed sądem. To tylko jedna z kilku kwestii spornych w relacjach nowego dyrektora z zarządem publicznej rozgłośni.