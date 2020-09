Owsiak do Ciechańskiego: "Zabieraj siebie z Trójki i poszukaj normalnego radia"

Jurek Owsiak skomentował jeden z najgłośniejszych transferów do radiowej Trójki. Po fali odejść znakomitych pracowników radia kierownictwo chce budować jego muzyczno-rozrywkowy profil, zapraszając do pracy znanych dziennikarzy muzycznych. Nie wszystkim się to podoba.

Jurek Owsiak zaapelował do Łukasza Ciechańskiego w sprawie Trójki (Getty Images, Fot: Mateusz Wlodarczyk, NurPhoto)