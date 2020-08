Afera w Trójce. Piątkową audycję "Zapraszamy do Trójki" zdjęto kilka minut przed emisją

Zobacz: Trójka straciła najlepszych dziennikarzy. Afera okazała się gwoździem do trumny

- Zadzwonił do mnie wicedyrektor Piotr Kordaszewski, powiedział, że mam prowadzić poranne "Zapraszamy..". Sytuacja jest delikatna, więc postawiłem warunek: przyjdę do radia, jeśli będę mógł wpuszczać na antenę telefony od słuchaczy, nawet te nieprzychylne i niewygodne dla dyrekcji. Dostałem na to zgodę, więc pojawiłem się rano na Myśliwieckiej - powiedział w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl.