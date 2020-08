Dziennikarze Trójki chcą powrotu Strzyczkowskiego. Przygotowali protest

W radiowej Trójce afera goni aferę. 25 sierpnia na platformie Avaaz pojawiła się petycja, w sprawie sytuacji w stacji. Podpisało ją ponad 10 tys. osób. Czytamy w niej: "Jako zespół i słuchacze Programu III Polskiego Radia stanowczo sprzeciwiamy się likwidacji Trójki w jej dotychczasowym kształcie. Działania nowej dyrekcji z nadania politycznego, jej zapowiedzi i pierwsze decyzje nie pozostawiają wątpliwości – nasza antena ma zmienić format i charakter, a zapewne również nazwę. Wszystko to bez żadnego wyraźnego powodu, co stanowi sytuację bezprecedensową w świecie mediów. Takie zmiany oznaczają śmierć kultowej rozgłośni, jaką jest Trójka, na co nie możemy się zgodzić".