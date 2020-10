Wojna na paski TVP z TVN. Padają oskarżenia, ale absurd goni absurd

Po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS) w 2015 r. i stanowiska prezesa TVP przez Jacka Kurskiego (2016 r.) ciągle padają krytyczne słowa i oskarżenia o prowadzenie przez telewizję publiczną propagandy i retoryki na korzyść rządzących. Najwięcej zarzutów pojawiało się w stronę redakcji serwisu "Wiadomości" . Dla wielu widzów i internautów paski z tytułami materiałów stały się na tyle abstrakcyjne, że urosły do rangi mema, stworzono internetowe generatory takich pasków.

Przestrzelone paski TVP Info

Ostatnie protesty po wyroku TK ws. aborcji w związku ze stwierdzeniem nieodwracalnego uszkodzenia płodu dały pole do popisu w kreowaniu pasków. Podczas posiedzenia Sejmu 27 października, gdy posłowie opozycji zaczęli protestować w trakcie obrad, TVP Info podało, że "lewicowy faszyzm niszczy Polskę". Określenie to jest bezzasadne, ponieważ faszyzm to doktryna skrajnie prawicowa lub hybrydowa.