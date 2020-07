TVN sparodiował TVP. Uderzył w te same struny

Tuż przed wyborami stacje telewizyjne wyciągają największe działa i "prześwietlają" kandydatów na prezydenta. TVN zainspirował się TVP. Efekt? Komiczny.

Wielkimi krokami zbliża się II tura wyborów. O fotel prezydenta Polski walczy już tylko dwóch największych konkurentów: Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Kandydaci wykorzystują ostatnie chwile, by przekonać wyborców do oddania głosu właśnie na siebie.

TVP zaś ma ostatnie chwile na to, by wytoczyć swoje największe działa, by przedstawić ubiegającego się o reelekcję prezydenta w jak najlepszym świetle, przy okazji deprecjonując jego kontrkandydata. Ostatnia prosta w wyścigu, emocjonującym szczególnie przed drugą turą jeszcze bardziej zmobilizowała reporterów "Wiadomości" w TVP do pracy i… kreatywności w przedstawianiu rzeczywistości.

Zobacz wideo: Wpadki “Wiadomości” TVP. Sporo się ich nazbierało

Serwis informacyjny TVP od tygodni zajmowały się wytykaniem szeregu błędów kontrkandydata Andrzeja Dudy, dotyczących nie tylko jego kampanii, ale także sposobu zarządzania miastem stołecznym.

O ile w ostatnim czasie codziennie w „Wiadomościach” pojawiał się przynajmniej jeden materiał dotyczący Rafała Trzaskowskiego, o tyle ostatnie wydanie, 9 lipca, było poświęcone mu w całości. W każdym kolejnym materiale reporterzy podkreślali, że kandydat KO jest "jak kameleon". Zmienia zdanie, poglądy, propozycje i decyzje w zależności od tego, gdzie obecnie się znajduje i do kogo przemawia. Jego największym przewinieniem było wzięcie urlopu i opuszczenie Warszawy.

Ostatecznie jednak TVP nie jest jedyną medialną siłą w kraju. TVN także relacjonuje przebieg kampanii prezydenckich, ale w sposób odmienny do konkurenta. Zwłaszcza w tak gorącym okresie, jakim są przedwyborcze tygodnie, w materiałach komercyjnej stacji nie brakuje w materiałach emocji. W obliczu jednak zintensyfikowanej działalności TVP, stacja postanowiła odpowiedzieć. I zrobiła to w prześmiewczym, choć bliźniaczo podobnym tonie co telewizja publiczna.

Na antenie TVN znalazł się materiał parodiujący materiały "Wiadomości". Relacjonujący, jak obecnie rządzący prezydent przemieszcza się po kraju. W materiale znalazło się wszystko to, co jest obecne w materiałach "Wiadomości". Oceniający ton lektora, niepozbawiony uszczypliwości komentarz, a całość w zasadzie… nic nie wnosi i nie ma większego sensu. Jest za to zabawny. Nie brakuje w nim wytknięcia błędu i reporterskiego "odkrycia". Zwłaszcza, gdy lektor z akcentem naciska, że polski prezydent przemieszcza się niemieckimi limuzynami.

- Przez pięć lat prezydent poruszał się limuzyną ze stajni niemieckiego koncernu. Na czas kampanii przesiadł się do polskiego autobusu, ale co widać na naszych zdjęciach, Dudabus podróżuje w kolumnie złożonej z niemieckich limuzyn – komentował kąśliwie nagranie przejazdu Dudabusu w otoczeniu Audi. Wideo możecie zobaczyć powyżej.