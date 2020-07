"Wiadomości" TVP znów atakują Trzaskowskiego. Obwiniają go za "narkowypadki" autobusów w Warszawie

Wielkimi krokami zbliża się II tura wyborów . O fotel prezydenta Polski walczy już tylko dwóch kandydatów: Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Ostatnia prosta w wyścigu o władzę jeszcze bardziej zmobilizowała reporterów " Wiadomości " w TVP do wychwalania obecnie urzędującego prezydenta i wytykania szeregu błędów jego kontrkandydata . Zgodnie z tą zasadą wszystkie wyemitowane materiały w ostatnim, czwartkowym wydaniu informacyjnego programu telewizji publicznej dotyczyły... Trzaskowskiego. A właściwie tego, co stanie się z Polską, gdy polityk KO przejmie władzę.

Obniżenie wieku emerytalnego, stopniowa poprawa w opiece zdrowotnej, obniżka progu podatkowego, przywrócenie ulgi dla twórców, które były "zabrane podczas rządów Tuska" oraz 500+, który był "krytykowany przez Rafała Trzaskowskiego i jego zwolenników" - to tylko część z wymienionych przywilejów. Jeśli do tego dodamy wizję "setek tysięcy nowych miejsc pracy", jawi nam się kandydat idealny. Zasugerowano, że bajka pryśnie, gdy władza trafi w ręce Trzaskowskiego .

W każdym kolejnym materiale reporterzy "Wiadomości" podkreślali, że kandydat KO jest "kameleonem tożsamościowym". Zmienia zdanie, poglądy, propozycje i decyzje w zależności od tego, gdzie obecnie się znajduje i do kogo przemawia. Jego największym przewinieniem było wzięcie urlopu i opuszczenie Warszawy. Dlaczego? To właśnie wtedy w Warszawie doszło do wypadków z udziałem miejskich autobusów.