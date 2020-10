Jacek Kurski realizuje "misję". TVP pokaże kolejny antyaborcyjny film

Wpadki "Wiadomości" TVP. Sporo się ich nazbierało

Z pomocą przyjaciół nastolatka dociera do szpitala, w którym się urodziła. Magicznym zrządzeniem losu trafia na pielęgniarkę, która pamięta jej moment narodzin. Zdradza Hannah, że jej matka uważała ciążę z przypadkowo poznanym mężczyzną za przeszkodę w jej karierze prawniczej.

Gdy bohaterka filmu w końcu spotyka się ze swoją prawdziwą matką, czeka ją jeszcze większe rozczarowanie. Kobieta nie jest zainteresowana poznawaniem dorosłej córki, ma już nową rodzinę i małą córeczkę. Na szczęście Hannah chwilę później wchodzi do kościoła, gdzie ksiądz pociesza ją cytatem z Biblii i nakłania do przebaczenia matce.

Poza płomiennym monologiem pielęgniarki, która była świadkiem nieudanej aborcji (co obrazuje drastycznym zdjęciem) i zapewnia, że od tego czasu nigdy nie uczestniczyła w zabiegach przerywania ciąży, "Każde życie jest cudem" nie podejmuje szerzej tematu aborcji. Zdaje się, że główna bohaterka jest bardziej zajęta kwestią porzucenia przez matkę niż faktem, że ta nie chciała, aby dziecko przyszło na świat.

Wśród użytkowników serwisu Rotten Tomatoes pojawiały się przeróżne opinie o filmie: "może i powstał z dobrych intencji, ale jest bezwładny jak łyżka puree ziemniaczanego", "nie spełnia nawet standardów porządnej propagandy", "szanse na to, że to wydarzyło się w prawdziwym świecie, zbliżają się do prawdopodobieństwa, że ​​zostaniesz uderzony piorunem i zjedzony przez rekina w tym samym czasie, mając zwycięski kupon na loterię w kostiumie kąpielowym".