Usłyszał pytanie od TVN24. Ostra reakcja Andrzeja Dudy

Konferencja urzędującego prezydenta zorganizowana kilkadziesiąt minut po zakończeniu przemówienia do swoich wyborców w Pułtusku obfitowała w dość niewygodne dla Andrzeja Dudy pytania. Zgromadzeni dziennikarze pytali m.in. o zaproszenie Rafała Trzaskowskiego do Pałacu Prezydenckiego czy jego stosunek do informacji przekazywanych w programach informacyjnych Telewizji Polskiej.