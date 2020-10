Odkryjcie na nowo "The Four. Bitwa o sławę"! Porywające pojedynki wokalne już od 16 października w Polsacie!

Sami Harb - pochodzi z New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Brał udział w polskiej edycji programu „The Voice”, lecz dopiero teraz czuje, że może wygrać „Bitwę o sławę”.

Sabina Jeszka – wokalista, autorka tekstów i muzyki. Od wielu lat widzowie mogą podziwiać jej talent we wszystkich stacjach telewizyjnych w kraju, m. in. w programie „Jaka to melodia”.

Kuba Krupski - dotarł do finału kultowego programu „Must Be the Music. Tylko muzyka”. Wokalista takich formacji jak Tune i YU.

Karolina Leszko – choć w jej żyłach płynie jazz, realizuje swoje muzyczne pasje na każdym polu. Oprócz udziału w wielu show, ma na koncie także duet z Michaelem Buble.