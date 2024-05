Anita Sokołowska mówi o hejcie. "Miałam moment załamania"

W rozmowie z Plejadą Anita Sokołowska opowiedziała, jakie emocje towarzyszyły jej już po zwyciężeniu Kryształowej Kuli. - To były wielkie emocje, ale też takie niedowierzanie, że nagroda trafiła w nasze ręce. Tańczyliśmy nasz freestyle jako ostatnia para, więc mieliśmy tylko kilka minut, żeby się przebrać. Wszędzie plątały się nasze rzeczy. Dopiero jak w końcu stanęliśmy z dwoma innymi parami na parkiecie, to zaczęliśmy oddychać. To była też wielka radość, że jednak nasza ciężka praca została dostrzeżona i nagrodzona przez widzów - powiedziała.