Nie minęła nawet minuta. Ze sceny padł pieprzny żart

Wtorkowy półfinał jest ważny szczególnie dla polskich telewidzów. To właśnie tego dnia zobaczą oni występ rodzimej reprezentantki, Luny. Choć wybór wokalistki jak zwykle wywołał spore kontrowersje, to fragment jej próby generalnej, który trafił do sieci, zasiał w fanach konkursu ziarenko optymizmu. 24-latka będzie musiała zmierzyć się z kilkunastoma innymi uczestnikami. Zanim jednak rywalizacja w ogóle się rozpoczęła, ze sceny zdążył paść już sprośny żart.