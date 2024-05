Eurowizja 2024. Polska poszła na pierwszy ogień. Luna ma trudnych rywali

Transmisja półfinału w TVP1 rozpoczęła się punktualnie o godz. 21. Polskim komentatorem był Artur Orzech, który na wstępie przypomniał, że powrócił do tej roli po pięciu latach przerwy. Prezenter zachęcił też do głosowania, gdyż o tym, kto przejdzie do finału, zdecydują wyłącznie widzowie. Nie można przy tym oddawać głosów na reprezentanta własnego kraju.