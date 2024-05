Eurowizja 2024: pierwszy półfinał. Jak głosować?

Eurowizja 2024: jak głosować?

Organizatorzy Eurowizji dbają o to, by głosowanie przebiegało tak sprawiedliwie, jak to możliwe. Głosować będą mogli telewidzowie krajów rywalizujących w danym koncercie oraz państw-finalistów w nim występujących, jak również widzowie z krajów nieuczestniczących. Nie można jednak głosować na uczestnika z kraju, w którym się znajdujemy. Oznacza to, że w Polsce nie możemy zagłosować na Lunę, ale można zrobić to z innych krajów, których reprezentanci występują w tym półfinale lub które mają prawo do głosowania.