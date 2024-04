Luna na Eurowizji chce "wywołać ekscytację". W jakiej kreacji wystąpi?

Jej kariera muzyczna nabrała tempa w 2018 r., kiedy to podpisała kontrakt z wytwórnią Kayax i wydała swój debiutancki singiel "Na wzgórzach niepokoju". Od tego czasu Luna nie przestaje zaskakiwać polskiej publiczności swoją unikalną barwą głosu i oryginalnym podejściem do muzyki. Charakterystyczne dla niej stało się łączenie elementów muzyki alternatywnej z nowoczesnym popem, co znajduje odzwierciedlenie w jej utworze "The Tower", który ma reprezentować Polskę na Eurowizji.