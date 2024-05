Eurowizja 2024: Lekko nie będzie. Zobacz, z kim powalczy Luna. Konkurencja jest mocna!

Australia: Electric Fields - "One Milkali (One Blood)"

Duet Electric Fields, czyli Zaachariah Fielding i Michael Ross, z utworem "One Milkali (One Blood)" to tegoroczna propozycja z Australii. Muzycy, którym przed laty rozpoznawalność przyniósł udział w programie "X Factor", działają na muzycznej scenie od prawie dekady, łącząc muzykę elektroniczną z aborygeńskimi brzmieniami. Przesłanie ich eurowizyjnego utworu jest dość oczywiste: muzycy nawołują do jedności.