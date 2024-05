Tak przywitał się z widzami TVP. Znaczące słowa

Artur Orzech wraca do komentowania Eurowizji. Znaczące słowa już na początku

Do swojej kilkuletniej nieobecności Orzech nawiązał już w pierwszym "wejściu". – Z areny eurowizyjnej w Malmö, miasta, które gości Konkurs Piosenki Eurowizji już po raz trzeci, po pięciu latach wita państwa Artur Orzech – zapowiedział samego siebie. W dalszej części wypowiedzi zwrócił się zarówno do fanów, jak i przeciwników najważniejszej imprezy na kontynencie. Zażartował też, że "to może się wydać dziwne, ale Eurowizja jest starsza" od niego samego.