"The Traitors": będzie druga edycja programu. TVN już ogłosił casting

Zasady programu "The Traitors"

Idea programu nawiązuje do popularnej gry "Mafia", a widzom w Polsce "Zdrajcy" przypominają nieco dawnego "Agenta". Uczestnicy, wśród których są wytypowani początkowo przez prowadzącą zdrajcy, mają za zadanie wyeliminować lojalnych. Ci z kolei w każdym odcinku mają szansę zdemaskować zdrajców i przepędzić ich z zamku podczas narady, która jest jednym z głównych punktów każdego odcinka. Jeśli do finału przetrwa choć jeden zdrajca, to on bierze dla siebie całą nagrodę.