"The Traitors. Zdrajcy": Lojalni rzucili się sobie do gardeł. "Myślałam, że się pobiją"

Mikołaj Jaworski odpadł z programu "The Traitors"

- Co to w ogóle za wątek, że 12 tysięcy to żadne pieniądze, włączasz w to Justynę. Stary, ja z tobą nie gadam. Jeden na jednego, czy jedziemy dalej przy stole? – zagroził w pewnym momencie Mikołaj, najwyraźniej gotowy na pojedynek, do którego ostatecznie jednak nie doszło. Oskarżenia Patryka zrobiły jednak swoje i Mikołaj został wytypowany do opuszczenia zamku. - Przemowy nie mam i nie chcę wymyślać na siłę. Po prostu jestem lojalny – powiedział na odchodne surfer.