Ian Gelder nie żyje. 74-latek miał na koncie grę w jednym z seriali wszech czasów

"Naprawdę nie wiem, co zrobię bez niego u mojego boku. Z taką odwagą i bez użalania się nad sobą poradził sobie ze swoją straszliwą chorobą. Był niezwykły i będzie go bardzo brakować. To zdjęcie zostało zrobione w okresie świąt Bożego Narodzenia, po tym jak wyciągnąłem go ze szpitala i mimo że przeżył tam najgorsze trzy tygodnie, wciąż widać jego radość i miłość" - dodał Daniels w swoim wpisie.