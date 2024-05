Kiedy Max pojawi się w Polsce? Zastąpi HBO Max. Już znamy datę

- To już oficjalne – rozpoczynamy wspólne odliczanie do startu Maxa, który zadebiutuje na polskim rynku już 11 czerwca, czyli za nieco ponad miesiąc. Z każdą chwilą jesteśmy coraz bliżej wielkiej premiery. Każdy element platformy, od bogatej oferty treści po innowacyjny design strony i unikalne systemy rekomendacji, został starannie dopracowany, z myślą o potrzebach i oczekiwaniach użytkowników. Nie możemy się doczekać chwili, gdy zobaczą i doświadczą tego, co dla nich przygotowaliśmy – mówi Maciej Gozdowski, Group Vice President – Streaming w Warner Bros. Discovery w Polsce.