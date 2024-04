Ważna zmiana. Max będzie droższy od HBO Max? Czesi już mają podwyżkę

Dwa lata temu polscy subskrybenci HBO GO zostali przeniesieni na HBO Max. Tej zmianie towarzyszyła duża kampania promocyjna, tym bardziej klienci mogli być zaskoczeni, że świętuje się coś, co i tak zaraz się... skończy. W wyniku decyzji gdzieś hen na "górze" miejsce HBO Max zajmie Max. Ukochana marka kojarzona od lat z jakościową telewizją przejdzie do historii.