"Those About To Die" zmierza na Prime Video. Anthony Hopkins jako rzymski cesarz

Inspirowany książką Daniela P. Mannixa, serial non-fiction pod tym samym tytułem przeniesie widzów w skomplikowany i skorumpowany świat starożytnych wyścigów rydwanów i walk gladiatorów. Panem et Circenses – Chleba i rozrywki! Rzym w 79 roku n.e. to centrum Imperium Rzymskiego i najbogatsze miasto na świecie. To też miejsce, gdzie znudzone i coraz bardziej agresywne społeczeństwo utrzymywane jest w ryzach dzięki darmowemu jedzeniu i spektakularnej rozrywce. Serial "Those About to Die" odkrywa świat igrzysk, charakteryzujący się żądzą krwi, chciwością, dążeniem do władzy i korupcją.