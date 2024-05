"Milionerzy". Miał pytanie za 20 tys. zł. Znaki zodiaku go pogrążyły

"Milionerzy" pokazywany są na antenie TVN od 1999 r. Obecny, 25. już sezon teleturnieju, dostarczył do tej pory ogromne emocje. To z racji faktu, że mieliśmy już dwóch uczestników, którzy wygrali milion złotych. Najpierw ta sztuka udała się Mateuszowi Żaboklickiemu, który odpowiedział poprawnie na ostatnie pytanie w odcinku z 12 marca 2024 r. To samo zrobił 3 kwietnia Tomasz Boruch.