Obejrzała występ Luny. Hekiert subtelnie ją skrytykowała

Luna zaśpiewała w pierwszym półfinale Eurowizji. Jej występ był szeroko komentowany nawet przez polskich, prawicowych polityków. Choć Polka wyróżniała się na tle kolorowych osobowości z całej Europy, to jej występ nie zachwycił jednak na tyle dużo osób, by można było mówić o występie w finałowym show. Luna nie załapała się do dziesiątki szczęśliwców, którzy powalczą o tytuł zwycięzcy tegorocznej Eurowizji.