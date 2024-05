Pierwsza osoba niebinarna w historii. Najmroczniejszy występ Eurowizji

Nastroje przed eurowizyjną rywalizacją wśród rodaków były, jak co roku, zróżnicowane. Sporo optymizmu przyniósł jednak fragment z próby generalnej Luny, który udostępniła w sieci. Ostatecznie 24-latka poradziła sobie całkiem nieźle, a przygotowane przez nią widowisko z wykorzystaniem motywu szachownicy i ogromnych wież (nawiązanie do piosenki "The Tower") ewidentnie podobało się rozentuzjazmowanej publice. Niestety, to nie wystarczyło, żeby przejść do finału.