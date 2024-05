Marek Sierocki o Eurowizji. Wskazuje, dlaczego Luna nie weszła do finału

We wtorkowy wieczór wzrok wielu osób w Europie skierowany był w jedno miejsce: na scenę w szwedzkim Malmö. To właśnie tam odbywał się pierwszy tegoroczny półfinał międzynarodowego konkursu piosenki Eurowizji. Ten półfinał był szczególnie ważny dla ogromnego grona polskich miłośniczek i miłośników Eurowizji - to właśnie w jego ramach zaprezentowała się tegoroczna polska reprezentantka. Luna niestety nie przeszła do finału.