Michał Szpak zaniemówił po słowach księdza na temat koronawirusa

Najgłupsze wypowiedzi gwiazd o koronawirusie

- Ten ksiądz i jego wypowiedzi tylko szkodzą Kościołowi. To, co powiedział o tym, że podczas mszy świętej się nie zarazimy, to kompletna bzdura. Ja od samego początku staram się przestrzegać zasad i kilka razy podczas mszy świętej dezynfekuję ręce. [...] Wolność jest zawsze powiązana z odpowiedzialnością. Z tego właśnie powodu, choć żyję jak człowiek wolny, chodzę do kościoła, celebruję mszę św., spotykam się (z rozsądkiem, ale i bez lęku) z przyjaciółmi, pracuję, odwiedzam kina (z żalem konstatując, że jest tam pusto), to jednocześnie noszę maseczki, unikam niepotrzebnych skupisk ludzkich, stosuję się do tego, co mówią epidemiolodzy.