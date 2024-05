Pierwszy półfinał Eurowizji 2024 za nami. Niestety, ale reprezentantka Polski nie przeszła do finału. Mimo że Luna dała całkiem solidny popis w Malmö Arenie, nie zakwalifikowała się do dalszego etapu. Okazuje się, że występ artystki został przerwany w jednej z telewizji. Czy to oznacza, że Luna została oszukana? - Trzeba powtórzyć głosowanie - piszą zbulwersowani internauci w mediach społecznościowych.