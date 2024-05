Bambie Thug wzbudziła kontrowersje na Eurowizji. Zdradziła, że zgwałcił ją przyjaciel. Ani myśli milczeć

Irlandzka uczestniczka Eurowizji Bambie Thug na scenie pojawiła się w czarnej sukni i z rogami. To śpiewała, to krzyczała, ale jedno jest pewne, zwróciła na siebie uwagę. Choć i utwór, który zaprezentowała, i oprawa mogły rodzić mieszane uczucia, piosenkarka przeszła do kolejnego etapu. Teraz jest nadzieją Irlandii na zwycięstwo w Eurowizji. Finał konkursu odbędzie się 11 maja, ale reprezentantki Polski w nim nie będzie. Luna przegrała z kretesem.