Kim Kardashian została wybuczana w programie. Netflix to wyciął

5 maja Netflix wyemitował na żywo "The Greatest Roast of All Time: Tom Brady", program, w którym zaproszeni goście bezlitośnie kpią z głównego bohatera. Tom Brady to jeden z najlepszych zawodników w historii futbolu amerykańskiego. W programie, jako gość niespodzianka, pojawiła się Kim Kardashian, znana gwiazda rodzinnego reality show, influencerka, a ostatnio także aktorka (12. sezon "American Horror Story").