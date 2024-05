"Pokonaj mnie, jeśli potrafisz": Rozenek-Majdan musiała uznać porażkę. Przyjęła ją ze łzami

Rozenek-Majdan musiała uznać porażkę. Przegraną przyjęła ze łzami

- Ja już nie wiem, co będę musiała robić. Co bym musiała wprowadzić do swojej rutyny życiowej albo w ogóle, co bym musiała robić, żeby zaczynać mieć wyniki. Nie wiem co. Bo już nic więcej nie mogę zrobić - powiedziała rozżalona po przegranej gwiazda TVN.