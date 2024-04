Rozenek-Majdan zaimponowała sportowcowi. "Ta laska ma żelazne jaja"

Aby oswoić się z dużymi wysokościami, Kadziewicz i Rozenek-Majdan musieli zawisnąć na ścianie jednego z najwyższych hoteli w Warszawie. Dla każdego z nich było to dużym przeżyciem, ale to kobieta od razu krzyczała, że nie zamierza tego robić. I po raz kolejny wspominała o zimnie. Nad jej stanem czuwała psycholog sportowa. Po zakończeniu zadania gwiazda dość trafnie oceniła samą siebie. – Cała ja: pojęczałam, ponarzekałam, popiszczałam "nie zrobię tego". No i po co było gadać? Wiadomo, że zrobię i to zrobiłam. Ale nie powtórzyłabym tego – skomentowała.