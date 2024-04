Małgorzata Rozenek-Majdan kontra mężczyźni. Pierwszy odcinek i już "dramat"

Rozenek nienawidzi zimna i narzekania

- Nienawidzę zimna. Potrafię się przełamać, ale tego nienawidzę. To przełamywanie jest gwałtem na mojej psychice - mówiła Małgorzata Rozenek-Majdan, która później wielokrotnie powtarzała przed kamerą, że nienawidzi zimna. I wcale nie takiego ekstremalnego jak morsowanie czy zimowe wędrówki po górach w topie i krótkich spodenkach (to też musiała robić w ramach przygotowań). Małgosia już wchodząc do normalnego basenu z temp. wody na poziomie 27 stopni Celsjusza, twierdziła, że jest jej zimno.