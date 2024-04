Pierwszy polski wojownik Ninja z trofeum Shurikena. W "Ninja Warrior Polska" Jan Tatarowicz zdobył Górę Midoryiama!

Janek Tatarowicz z "Ninja Warrior" wiele przeszedł

- Jest to moja siódma edycja, w której startowałem. Przygotowywałem się na to bardzo długo. Dziękuję Grzesiowi, który mnie bardzo wspierał - powiedział zawodnik. Podzielił się także osobistą historią: - W wieku dziewięciu lat straciłem tatę, w wieku jedenastu mamę. Potem dorastałem w rodzinie zastępczej. Przyszedłem do tego programu nie mówiąc o tym, jakie życiowe doświadczenia miałem. Przyszedłem, żeby wygrać - powiedział nowy Ninja Warrior Polska.