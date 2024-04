Najsłabsza z nowości TVN? Rozenek-Majdan wróciła na ekrany z nowym programem. Wielu widzów zastanawia się, dlaczego

Nowy program Rozenek-Majdan w TVN. Najsłabsza z nowości?

Bo jeśli chodzi o czystą rozrywkę czy "emocje", których stale chcą nam dostarczać telewizyjni włodarze, to spokojnie znajdziemy pod tym względem zdecydowanie ciekawsze formaty. Trzeba przyznać, że na tle takich nowości stacji jak "The Traitors". Zdrajcy", "Drag me out" czy "Autentyczni" format Rozenek-Majdan wypada wyjątkowo blado. Trudno uznać go za nowatorski, odważny czy misyjny jak w przypadku wyżej wymienionych.