Piotr Głowacki o udziale w programie Małgorzaty Rozenek. "Może okazać się, że wniosę idiotę"

Piotr Głowacki wystąpi w programie "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz"

W jednym z kolejnych odcinków rzucającym wyzwanie Rozenek będzie Piotr Głowacki. - Zobaczyłem pierwowzór, zobaczyłem to sportowe zacięcie i pomyślałem, że jest może szansa na to, że to będzie ciekawe też dla mnie - powiedział aktor w podcaście "WojewódzkiKędzierski".