Znowu wypomniał Kurskiemu przegrany zakład. Od 10 lat czeka na nagrodę

We wtorkowym (7.05) "Szkle kontaktowym" Tomasz Sianecki i Michał Kempa odniósł się do wywiadu, którego Jacek Kurski udzielił Bogdanowi Rymanowskiemu w Radiu ZET. Były prezes TVP powraca do polityki jako kandydat do Europarlamentu i zapewniał w rozmowie, że prokuratorzy "nic na niego nie mają", bo "jest czysty".