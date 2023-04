Nie przebiera w słowach. "Dla towarzysza Jarosława zrobi wszystko"

Dostało się też koledze Gawryluk z Polsatu, Bogdanowi Rymanowskiemu. "Nie jest postacią tragiczną, ale jest jakoś pęknięty. Był w TVN, nigdy tam nie pasował, bo starał się być ludowokonserwatywny, stąd przenosiny do Polsatu, gdzie pasuje bardziej. Wydawało mi się, że to przejście to była część większej transakcji, niekoniecznie medialno-biznesowej, ale politycznej. Rymanowski kibicuje PiS, specjalnie tego nie ukrywa. Robi to inteligentniej niż niektórzy, ale mniej inteligentnie, niżby się dało" – podsumowuje były redaktor naczelny "Newsweek Polska".