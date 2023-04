Internauci nie mają litości. Wójcik i Jakimowicz na Eurowizję!

W interencie można już zresztą znaleźć znacznie więcej coverów zaśpiewanych przez ministra. To jednak nie to samo, co występ na żywo w telewizji przed widzami TVP Info. Michał Wójcik postanowił zaprezentować się w utworze "Parostatek" Krzysztofa Krawczyka (niedawno polityk nagrał płytę z piosenkami zmarłego artysty).