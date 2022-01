Czego słucha Marek Suski? Wiele osób będzie zaskoczonych

Prowadzący program "W kontrze" Jarosław Jakimowicz zapytał Marka Suskiego, co z tymi zdrobnieniami, określeniami, którymi mężowie nazywają żony, czy one są wstydliwe, czy wypada tak mówić? Poseł odpowiedział: "Nie, to nie jest wstydliwe, chyba, że ktoś używa obraźliwego określenia. Jeśli jesteśmy razem, to możemy sobie wymyślać trochę żartobliwe określenia. Jak ktoś chce, to niech mówi. W tym wypadku jestem za wolnością słowa" – podkreślił gość programu.