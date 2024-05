"Na Wspólnej". Zmarł blisko rok temu. Dopiero teraz go pożegnają

Kujawski długo czekał na to, by zacząć grać w serialach telewizyjnych. Zaczął to dopiero robić w 2000 r. Ostatecznie pojawił się w takich produkcjach jak: "Lokatorzy", "Dwie strony medalu", "Samo życie", "Klan" czy "Na Wspólnej". Z tym ostatnim był związany od 2008 r. Grał w nim Stefana Dębka, przyjaciela i wspólnika Marka Zimińskiego. Po śmierci aktora jego bohater dosłownie zniknął z "Na Wspólnej". Bohaterowie przestali o nim mówić, a jego serialowa żona, którą grała Katarzyna Żak, również nie pojawiała się na ekranie.