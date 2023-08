Jesienna ramówka TVN 2023: Kilka nowości i dużo liftingu

Jesienne nowości TVN

W popołudniowym paśmie codziennym zadebiutować ma polska wersja brytyjskiego hitu stacji Channel 4 - "Be my guest". Formuła programu, który w polskiej wersji ma się nazywać "Bitwa o gości", nasuwa pewna skojarzenia z "Ugotowanymi", tyle że, w nowym programie to nie gotowanie, a nocowanie będzie w centrum uwagi.