"Ugotowani" wracają. Pamiętacie ten program sprzed prawie pięciu lat?

"Ugotowani" to program, który był emitowany w TVN od 2010 do 2018 r. Stacja stworzyła aż 13 edycji reality show o gotowaniu, w którym widzowie mogli oglądać kuchenne zmagania zwykłych ludzi, ale i gwiazd. O główną wygraną (5000 zł) rywalizowały wówczas cztery osoby, których zadaniem było samodzielne uszykowanie i podanie wykwintnej kolacji oraz zadbanie o to, by goście się nie nudzili. Później następowało wzajemne ocenianie się. Pieniądze mogła zgarnąć tylko jedna z ucztujących osób - ta, która uzyskała najwięcej punktów.