TVN kupił licencję formatu "The a talks" z udziałem dziennikarzy ze spektrum autyzmu. We Francji był hitem

Jak informuje portal Wirtualne Media, jesienią stacja TVN wyemituje polską edycję programu "The a talks", nadawanego do tej pory na antenie France 2. Oryginalny format zatytułowany we Francji "Les Rencontres du Papotin" zadebiutował w tamtejszej telewizji publicznej we wrześniu, a odcinek z udziałem prezydenta Emmanuela Macrona zgromadził rekordową widownię.