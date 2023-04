"Ukryta prawda" zyskała widzów. To nowy hit TVN

"Ukryta prawda" z większą widownią niż "Sekrety życia"

Mimo to, seriale paradokumentalne to i tak jedne z najbardziej dochodowych dla stacji produkcji. Pewnie dlatego jedną z nielicznych nowości w wiosennej ramówce TVN był kolejny serial tego typu - "Sekrety życia". Póki co jednak wewnętrzny konkurent "Ukrytej prawdy", którego akcja rozgrywa się w klubie sportowym, zostaje w tyle. Według danych opublikowanych przez Wirtualne Media pod koniec marca, "Sekrety życia" ogląda średnio 439 tys. widzów.