Gra w paradokumentach. Zdradził, ile na tym zarabia

"Za główną rolę w omawianym odcinku zarobiłem 600 zł. Pozostali aktorzy, którzy pojawiali się w większości scenek, otrzymali podobne pieniądze, ale to aktor pierwszoplanowy dostaje największe wynagrodzenie. Kiedy grałem role epizodyczne, były to stawki w okolicach 200-250 zł, ale wypłata zależna jest również od agencji, która zatrudnia aktora. Mój rekord zarobionych pieniędzy za trzy dni planu wynosił 900 zł. Była to główna rola w bardzo znanym serialu paradokumentalnym. Powiem szczerze, że naprawdę da się na tym zarobić. W miesiącu jestem w stanie zagrać kilka lub nawet kilkanaście takich ról, jednak w większości są to epizody" - wyjawił.