Sebastian Wątroba z "W11" wciąż walczy o kasę. Pada kolejny cios

- Próbując dostosować się do ironicznego tonu wypowiedzi Pana Prezesa Szustera o mnie, to porównując nasze filmografie w bazie portalu FilmPolski.pl, pragnę zauważyć, że moja wydaje się ciut bogatsza. A jeżeli Pan Szuster odbędzie na planie seriali i filmów chociaż 1/10 tego czasu, który ja spędziłem (a w moim przypadku jest to około 1500 dni zdjęciowych przez 16 lat) to ja nawet przybiję chętnie "piątkę" - żartuje gwiazda serialu "W11", odpowiadając tym samym na zarzuty o braku artystycznego dorobku i wykształcenia.