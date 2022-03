Producentka "Ukrytej prawdy" o tematach tabu: "Nie boimy się"

Współpracujemy z agencją, która zajmuje się obsadzaniem naszych odcinków. Ale w okresie pandemii stworzyliśmy własną bazę, z której korzystaliśmy. Procedura wygląda tak: kiedy odcinek trafia na biurko wydawcy, jest już przygotowana wstępna lista castingowa osób, które będą występować w danym odcinku. Wysyłamy to do działu obsady i dział obsady ma mniej więcej dwa, trzy tygodnie na przygotowanie propozycji do tych ról. Przed pandemią mieliśmy stacjonarne castingi. One odbywały się dwa razy w tygodniu w wyznaczonym miejscu. Przychodziły osoby, którym już zaproponowano konkretne role. Te osoby wiedziały, której sceny powinny nauczyć się na casting. Staraliśmy się robić tak, żeby zamykać odcinek w jednym castingu, bo to też jest ważne, by zobaczyć, czy te osoby pasują do siebie wizualnie, jeśli mają grać na przykład rodzinę. Czasem było tak, że ktoś przyszedł na casting, nie dostał tej roli, której się nauczył, ale dostał propozycję zagrania w innym odcinku, do którego lepiej pasował.